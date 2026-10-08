Kayseri'de Melek Gül'ün öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet

mahkeme kararını açıkladı

Kayseri'de 8 Aralık 2025'te meydana gelen olayla ilgili yargılama 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşini öldürmek amacıyla gittiği apartmanda, bina görevlisinin karısı Melek Gül 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Sanık olarak yargılanan emekli başçavuş İlhan Ş. hakkında çok sayıda suçlamaya yer verildi.

duruşma ve sanığın son sözleri:

Yargılama sürecinde tanık beyanları, adli bulgular ve olay anına ilişkin deliller sunuldu. Karar aşaması öncesinde söz verilen sanık İlhan Ş., mahkeme huzurunda son sözlerinde, 'Ne ceza gerekiyorsa, acısını dindirme adına ne gerekiyorsa onun olmasını talep ediyorum. Cezanıza razıyım' ifadelerini kullandı.

mahkemenin hükmü ve verilen cezalar:

Mahkeme heyeti verdiği kararda, Melek Gül'e yönelik kadına karşı kasten öldürme suçundan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 1 yıl 6 ay hapis, boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'ye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Kararda suç vasıfları ve uygulanan cezaların hüküm kısmında belirtildiği, kararın gerekçesinin yazılmasının ardından resmi tebliğ işlemlerinin yapılacağı bildirildi. Verilen cezalar, duruşma sonunda mahkeme heyetince açıklandı ve karar kayıt altına alındı.

OLAY YERİ (ARŞİV)