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Kayseri'de minibüs çarpışmanın ardından park halindeki araca çarpıp yan yattı

Kayseri Melikgazi'de hafif ticari araçla çarpışan minibüs, park halindeki araca çarpıp yan yattı; 1 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de minibüs çarpışmanın ardından park halindeki araca çarpıp yan yattı

Kayseri'de minibüs çarpışmanın ardından park halindeki araca çarpıp yan yattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olayda, 38 GU 996 plakalı minibüs ile 38 AEE 385 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza anı ve çarpmanın etkisi:

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 38 BS 676 plakalı otomobile çarptı ve yan yatarak yola devrildi. Kazanın oluş biçimi, çevredeki görgü tanıkları ve olay yerindeki yıkım izlerinden anlaşıldı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı ve trafiğin kontrollü akışı sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve olay yerinde yapılan tespitler sürüyor. Yetkililer, çarpışmanın kesin nedenini belirlemek için ifadelere ve araçların hasar durumuna yönelik teknik inceleme gerçekleştirecek.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MİNİBÜS, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MİNİBÜS, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPIP YAN YATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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