Kayseri'de motosiklet yol veren otomobile arkadan çarptı: sürücü yaralandı

Kaza kronolojisi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.K.A idaresindeki 38 ARS 052 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan ve kendisine yol vermek için duran M.K yönetimindeki 38 KM 579 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.K.A. yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet yoldan kaldırıldı.

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin ara sokaktan çıkan araca yol vermek amacıyla durduğu ve kısa süre sonra motosikletin otomobile çarptığı anlar net biçimde kaydedildi. Kayıtlar, çarpışmanın geliş biçimini ve olay yerindeki trafiğin durumunu belgeliyor.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıp delil topladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve trafik akışı, incelemelerin ardından normale döndürüldü.

Yetkililer, güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturmada kullanılacağını ve olayın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve tanık ifadeleriyle belirleneceğini bildirdi.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KENDİSİNE YOL VERMEK İÇİN DURAN OTOMOBİLE ÇARPARKEN, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.