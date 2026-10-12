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Kayseri'de motosikletli polisler 19 yıl kesinleşmiş hapisle aranan kişiyi sokakta yakaladı

Kayseri'de motosikletli polislerin şüphe üzerine durdurduğu A.P.'nin sorgusunda 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi ve teslim alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de motosikletli polisler 19 yıl kesinleşmiş hapisle aranan kişiyi sokakta yakaladı

motosikletli timlerin uygulaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlunun önüne geçme amacıyla kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde durumundan şüphe duyulan bir kişiyi durdurdu.

sorgulama ve yakalama:

Durdurulan şahsın A.P. (30) olduğu tespit edildi. Yapılan kimlik ve adli sorgulamada şahsın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan 19 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Bu sonucun ardından ekipler A.P.'yi gözaltına aldı.

işlemler ve teslimat:

Gözaltına alınan şahıs hakkında yapılan gerekli idari ve adli işlemler tamamlandıktan sonra, A.P. yetkililere teslim edilerek cezaevine gönderildi. Olay, yunus adıyla bilinen motosikletli timlerin rutin uygulamalarının suçla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha gösterdi.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerin, özellikle şehir içinde hareketli ve hızlı müdahale gerektiren durumlarda ekiplerin ulaşılabilirliğini artırdığı ve aranan şahısların yakalanmasında önemli rol oynadığı belirtildi. Kayseri emniyeti benzer denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

KAYSERİ’DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN...

KAYSERİ’DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ŞAHSIN YAPILAN SORGUSUNDA, ‘UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA’ SUÇUNDAN 19 YIL 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI BELİRLENDİ. EKİPLER TARAFINDAN YAKALANAN ŞAHIS İŞLEMLERİN ARDINDAN CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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