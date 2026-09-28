Kayseri'de müziğe ve sanata kış desteği: konservatuvar kurslarına yoğun ilgi

kayıtlar ve programlar:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen kış dönemi kursları için kayıtlar 28 Eylül itibarıyla başladı. Program, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan sanatsevere yönelik olarak hazırlandı ve müzik, tiyatro, resim ile farklı enstrüman eğitimlerini bir araya getiriyor.

Kurs yelpazesinde bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim atölyeleri bulunuyor. Başvurularını yapan katılımcılar, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda branş seçerek konservatuvarın deneyimli eğitmen kadrosundan faydalanma imkânı elde ediyor.

vatandaş görüşleri ve beklentiler:

Kayıt aşamasında konservatuvara gelen vatandaşlar sunulan imkanlardan memnuniyetlerini dile getiriyor. Türk Sanat Müziği'ne ilgi duyduğunu söyleyen Birkan Yakan, hizmet için Büyükşehir'e teşekkür etti. Kardeşini kurslara kaydettiren bir aile üyesi, "Belediyenin bu tarz imkânları olduğu için çok mutluyuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz" diyerek beklentisini aktardı. Şan kursuna yazılan üniversite öğrencisi Arda ise güzel bir eğitim dönemi geçirmeyi umduğunu belirtti.

Konservatuvar yetkilileri, kursların katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu ve sosyal-kültürel yaşama katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor. Kayıtların 9 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

yaz kurslarının sonuçları ve kış dönemi hedefleri:

Geçtiğimiz yaz konservatuvar tarafından düzenlenen kurslar da yüksek katılım gördü. 2026 yaz kurslarında iki ayrı şubede toplam 1.865 kursiyer, 53 usta öğretici eşliğinde müzikten resme, tiyatrodan enstrüman eğitimlerine kadar geniş bir içerikle eğitim aldı. Bu başarının kış dönemine de yansıtılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kış döneminde sunacağı kurslarla Kayseri'nin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamaya devam etmeyi amaçlıyor. Kursların hem bireysel yetenek gelişimine hem de yerel kültür-sanat altyapısının güçlenmesine destek olması bekleniyor.

Vatandaşlar ve aileler, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlere erişimini kolaylaştıran bu tür programların şehirdeki sanat kültürünü canlı tutmada önemli rol oynadığını belirtiyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TARAFINDAN DÜZENLENECEK KIŞ KURSLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI.