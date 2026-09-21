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Kayseri'de öğrenci yurdunda çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

Kayseri Kocasinan'da Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'taki erkek öğrenci yurdunda çatıda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de öğrenci yurdunda çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

Kayseri'de öğrenci yurdunda çatıda yangın çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak üzerindeki bir erkek öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı. Alevler yurdun çatısını sardı ve bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yangının gelişimi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu tamamen söndürüldü.

müdahale ve güvenlik önlemleri

Polis ekipleri güvenlik amacıyla sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde çalıştı ve yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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