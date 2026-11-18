Kayseri'de öğrenciler için hafta boyu ücretsiz buz pateni deneyimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., tatil dönemini hareketli geçirmek isteyen öğrenciler için anlamlı bir uygulama başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Açık Hava Buz Pateni Pisti, 6-18 yaş arasındaki tüm öğrencilere bir hafta boyunca ücretsiz olarak açık olacak. Uygulama 23 Kasım'a kadar devam ediyor.

Uygulamanın kapsamı ve yararlanma koşulları:

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporu tabana yayma ve gençleri farklı branşlarla buluşturma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen proje, çocukların ve gençlerin buz pateniyle tanışmasını amaçlıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin online rezervasyon yapması zorunlu. Kayıt ve rezervasyon işlemleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Çocuklar için sporun sosyal ve fiziksel katkıları:

Uygulama, öğrencilerin tatil döneminde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmesine imkân verirken, aynı zamanda fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını destekliyor. Açık hava ortamında gerçekleştirilen buz pateni etkinliği, gençlerin koordinasyon, denge ve dayanıklılık gibi yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Proje, sosyal etkileşimi artırarak gençlerin sporun içinde daha aktif rol almasına da hizmet ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği bu tür etkinliklerle çocukların ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı ve kent genelinde sportif faaliyetleri yaygınlaştırmayı sürdüreceğini belirtiyor. İlgili yaş grubundaki öğrenciler, belirtilen tarihler içinde online rezervasyon yaparak ücretsiz seanslardan yararlanabilirler.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş., ÖĞRENCİLERİN TATİL SEVİNCİNİ BUZ ÜZERİNDE YAŞAMALARI İÇİN ANLAMLI BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ. RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE HİZMET VEREN AÇIK HAVA BUZ PATENİ PİSTİ, 6-18 YAŞ ARASI TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN 23 KASIM’A KADAR 1 HAFTA BOYUNCA ÜCRETSİZ OLARAK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR.