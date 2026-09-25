Kayseri'de pazar randevusu: Kantaroğlu düdük çalacak

3. Lig 3. Grup’un 4. haftasında Erciyes 38 FK ile Kırıkkale FK arasında oynanacak mücadelede hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Karşılaşma, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'te Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da başlayacak.

hakem kadrosu ve görev dağılımı:

Maçın baş hakemi olarak Muhammet Kantaroğlu görevlendirildi. Kantaroğlu'nun yardımcı hakemliklerini Furkan Ogün Demir ve Ayşe Nida Portakal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hamza Kanra olacak.

lig durumu ve maçın taşıdığı anlam:

Ligde geride kalan 3 haftada yenilgi almayan Erciyes 38 FK, topladığı 7 puan ile 6. sırada yer alıyor. Kırıkkale FK ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puan ile 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu maçta serisini sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip puan arayışını sonlandırmak için kritik bir sınava çıkacak.

Hakem atamasının açıklanmasıyla teknik ekipler ve taraftarlar maç hazırlıklarını netleştirmiş oldu; sahadaki kararların ve maçın temposunun sonuç üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

3. LİG 3. GRUP’UN 4. HAFTASINDA ERCİYES 38 FK İLE KIRIKKALE FK ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI MUHAMMET KANTAROĞLU YÖNETECEK.