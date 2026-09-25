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Kayseri'de pazar randevusu: Kantaroğlu düdük çalacak

27 Eylül 2026 Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak Erciyes 38 FK–Kırıkkale FK maçının hakem kadrosu açıklandı; baş hakem Muhammet Kantaroğlu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de pazar randevusu: Kantaroğlu düdük çalacak

Kayseri'de pazar randevusu: Kantaroğlu düdük çalacak

3. Lig 3. Grup’un 4. haftasında Erciyes 38 FK ile Kırıkkale FK arasında oynanacak mücadelede hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Karşılaşma, 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 15.30'te Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da başlayacak.

hakem kadrosu ve görev dağılımı:

Maçın baş hakemi olarak Muhammet Kantaroğlu görevlendirildi. Kantaroğlu'nun yardımcı hakemliklerini Furkan Ogün Demir ve Ayşe Nida Portakal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hamza Kanra olacak.

lig durumu ve maçın taşıdığı anlam:

Ligde geride kalan 3 haftada yenilgi almayan Erciyes 38 FK, topladığı 7 puan ile 6. sırada yer alıyor. Kırıkkale FK ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puan ile 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı bu maçta serisini sürdürmeyi hedeflerken, konuk ekip puan arayışını sonlandırmak için kritik bir sınava çıkacak.

Hakem atamasının açıklanmasıyla teknik ekipler ve taraftarlar maç hazırlıklarını netleştirmiş oldu; sahadaki kararların ve maçın temposunun sonuç üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

3. LİG 3. GRUP’UN 4. HAFTASINDA ERCİYES 38 FK İLE KIRIKKALE FK ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI...

3. LİG 3. GRUP’UN 4. HAFTASINDA ERCİYES 38 FK İLE KIRIKKALE FK ARASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMAYI MUHAMMET KANTAROĞLU YÖNETECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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