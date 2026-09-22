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Kayseri'de protokol buluşması: Ejder ve Dağ ailelerinin düüğünde birlik

Kayseri protokolü, Erciyes İstişare Başkanı İsmail Ejder'in kızı Beyza ile Enes Dağ'ın nikâhında buluştu; törene siyaset ve iş dünyasından isim katıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'de protokol buluşması: Ejder ve Dağ ailelerinin düüğünde birlik

Kayseri'de protokol buluşması: Ejder ve Dağ ailelerinin düğününde birlik

Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu Başkanı İsmail Ejder ile ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli düğün töreninde, Beyza Ejder ile Enes Dağ dünya evine girdi. Genç çiftin nikâhını, kentin önde gelen isimlerinin huzurunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı.

protokol katılımcıları:

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanvekili Ercan Sarıkaya ve ilçe belediye başkanları da nikâh şahidi olarak katıldı. Kentin siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim törende yer aldı.

törenin akışı ve tebrikler:

Nikâh töreninin ardından genç çift ve aileleri, davetlilerin tebriklerini kabul etti. Davetliler, Beyza ve Enes çiftinin mutluluğunu paylaşarak kutlamalara ortak oldu. Tören boyunca kent protokolünün yoğun ilgisi ve fotoğraf kareleri dikkat çekti.

Kayseri'nin tanınmış ailelerinin bir araya geldiği bu özel günde, hem resmi temsilciler hem de iş dünyasının önde gelen isimleri, genç çifte iyi dileklerini iletti ve toplumsal dayanışmanın simgesi niteliğinde bir buluşma gerçekleşti.

ERCİYES İSTİŞARE VE İŞ İNSANLARI TOPLULUĞU BAŞKANI İSMAİL EJDER’İN KIZI BEYZA EJDER İLE ENES DAĞ...

ERCİYES İSTİŞARE VE İŞ İNSANLARI TOPLULUĞU BAŞKANI İSMAİL EJDER’İN KIZI BEYZA EJDER İLE ENES DAĞ, DÜZENLENEN GÖRKEMLİ DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYA EVİNE GİRDİ. GENÇ ÇİFTİN NİKÂHINI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KIYARKEN, KENTİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ DE NİKÂH ŞAHİDİ OLARAK GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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