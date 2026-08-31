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Kayseri'de sanayi mirası kutlanıyor: Bolat ve Hisarcıklıoğlu katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası'nın 14 Eylül'de düzenleyeceği 60. yıl sanayi gecesine katılacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri'de sanayi mirası kutlanıyor: Bolat ve Hisarcıklıoğlu katılacak

Kayseri'de 60. yıl sanayi gecesi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi, kentteki sanayi kesiminin kuruluş yıldönümünü anmak için planlandı. Programa, sektör temsilcileri ve davetlilerin yanı sıra hükümetten üst düzey katılım bekleniyor.

Programın içeriği ve tarih:

Etkinlik, 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve KAYSO'nun 60. kuruluş yıldönümü çerçevesinde yapılacak tören ve buluşmaları kapsayacak. Gece kapsamında sektörün geçmişi ve geleceğine yönelik mesajların paylaşılması öngörülüyor.

Katılımcılar ve beklentiler:

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu de katılacak. Bu katılımın, kentteki sanayi kuruluşları ile merkezi yönetim arasındaki temasları güçlendirmesi ve geceye özel mesajlara dikkat çekmesi bekleniyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, KAYSERİ’DE DÜZENLENECEK OLAN 60. YIL SANAYİ GECESİ PROGRAMINA KATILMAK...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, KAYSERİ’DE DÜZENLENECEK OLAN 60. YIL SANAYİ GECESİ PROGRAMINA KATILMAK İÇİN KENTE GELECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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