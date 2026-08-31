Kayseri'de sanayi mirası kutlanıyor: Bolat ve Hisarcıklıoğlu katılacak

Kayseri'de 60. yıl sanayi gecesi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen 60. Yıl Sanayi Gecesi, kentteki sanayi kesiminin kuruluş yıldönümünü anmak için planlandı. Programa, sektör temsilcileri ve davetlilerin yanı sıra hükümetten üst düzey katılım bekleniyor.

Programın içeriği ve tarih:

Etkinlik, 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve KAYSO'nun 60. kuruluş yıldönümü çerçevesinde yapılacak tören ve buluşmaları kapsayacak. Gece kapsamında sektörün geçmişi ve geleceğine yönelik mesajların paylaşılması öngörülüyor.

Katılımcılar ve beklentiler:

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu de katılacak. Bu katılımın, kentteki sanayi kuruluşları ile merkezi yönetim arasındaki temasları güçlendirmesi ve geceye özel mesajlara dikkat çekmesi bekleniyor.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, KAYSERİ’DE DÜZENLENECEK OLAN 60. YIL SANAYİ GECESİ PROGRAMINA KATILMAK İÇİN KENTE GELECEK.