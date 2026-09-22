Kayseri'de sanayiyi yerinde inceledi: vali Çiçek mimarsinan OSB'yi ziyaret etti

vali Gökmen Çiçek mimarsinan OSB'yi ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde görmek ve bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi almak üzere bir dizi incelemede bulundu.

karşılama ve bilgilendirme:

Vali Çiçek, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Toplantıda bölgenin mevcut durumu, devam eden projeler ile sanayicilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yöneticiler tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

firma ziyaretleri ve üretim değerlendirmesi:

Ziyaret kapsamında organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları da gezen Vali Çiçek, çeşitli işletme yetkilileriyle bir araya gelerek üretim süreçleri, sahadaki uygulamalar ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Görüşmelerde firmaların ihtiyaçları ve bölgenin gelişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret, yerel yönetim ile sanayi temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Mimarsinan OSB'nin kapasitesinin etkin şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalara destek sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’Nİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.