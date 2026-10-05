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Kayseri'de şarjda kalan elektrikli araç alev aldı

Kayseri Melikgazi'de Köşk Mahallesi'ndeki şarj istasyonunda bırakılan elektrikli araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı, itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de şarjda kalan elektrikli araç alev aldı

Olayın özeti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Köşk Mahallesindeki bir şarj istasyonunda şarja bırakılan bir elektrikli araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahale etti.

olay yeri ve müdahale:

Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere yönelerek söndürme çalışması yürüttü. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

soruşturma:

Yangının çıkış nedeni resmi olarak açıklanmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve alevlenmenin nedenini belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, inceleme sonuçlarına göre ek açıklamalar yapılacağını bildirdi.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE ŞARJDA BIRAKILAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ALEV ALDI.

MELİKGAZİ İLÇESİNDE ŞARJDA BIRAKILAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ALEV ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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