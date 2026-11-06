Kayseri'de siber operasyon: üç ayrı suçtan 26 kişi yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrı ayrı yürütülen operasyonlarda faizsiz kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis iddialarını araştırdı.

Gözaltılar ve yargı süreci:

Operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin açıklaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA "FAİZSİZ KREDİ DOLANDIRICILIĞI", "ÇEVRİMİÇİ MÜSTEHCENLİK" VE "YASADIŞI BAHİS" SUÇLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 26 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI.