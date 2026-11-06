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Kayseri'de siber operasyon: üç ayrı suçtan 26 kişi yakalandı

Kayseri'de siber ekiplerin düzenlediği üç ayrı operasyonda 26 kişi gözaltına alındı; 17 tutuklandı, 8 adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de siber operasyon: üç ayrı suçtan 26 kişi yakalandı

Operasyonun kapsamı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrı ayrı yürütülen operasyonlarda faizsiz kredi dolandırıcılığı, çevrimiçi müstehcenlik ve yasadışı bahis iddialarını araştırdı.

Gözaltılar ve yargı süreci:

Operasyonlarda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi; 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin açıklaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

KAYSERİ&#039;DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA &quot;FAİZSİZ KREDİ DOLANDIRICILIĞI&quot;...

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA "FAİZSİZ KREDİ DOLANDIRICILIĞI", "ÇEVRİMİÇİ MÜSTEHCENLİK" VE "YASADIŞI BAHİS" SUÇLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN 26 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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