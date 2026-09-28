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Kayseri'de sıkı av kontrolü: koruma altındaki yaban kuşlarına el konuldu

Kayseri'de denetimde izinsiz av ve koruma altındaki türlerin avlandığı belirlenip tutanak tutuldu; ekipler ses cihazı ve bağırtlak kuşlarına el koydu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'de sıkı av kontrolü: koruma altındaki yaban kuşlarına el konuldu

Kayseri'de av denetimleri

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kent genelinde gerçekleştirdikleri av koruma ve kontrol çalışmalarında bir dizi ihlal tespit etti. Yapılan kontrollerde izinsiz avlandığı belirlenen 1 kişi ile koruma altındaki yaban hayvanlarını avladığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem başlatılmak üzere tutanak düzenlendi.

tespit edilen ihlaller:

Denetimler sırasında ekipler, izinsiz avlanmanın yanı sıra yasa dışı yöntemleri de belgeledi. Ekiplerin el koyduğu malzemeler arasında 2 adet ses cihazı ve 2 adet bağırtlak kuşu bulunuyor; bu materyaller tutanak kapsamında kayıt altına alındı.

yapılan işlem ve denetimlerin seyri:

Şüphelilere ilişkin düzenlenen tutanaklar, idari işlem sürecinin başlatılması için ilgili birimlere iletildi. Yetkililer, bölgedeki av koruma denetimlerinin süreceğini ve mevzuata uymayanlara karşı gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

KAYSERİ&#039;DE KORUMA ALTINDAKİ YABAN HAYVANLARINI AVLAYAN KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

KAYSERİ'DE KORUMA ALTINDAKİ YABAN HAYVANLARINI AVLAYAN KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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