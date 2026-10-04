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Kayseri'de son periyot belirledi: Melikgazi ilk galibiyetini aldı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de son periyot belirledi: Melikgazi ilk galibiyetini aldı

Melikgazi kayseri ligde ilk kez kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahibi avantajını kullanarak Turgutlu Belediyespor'u 64-58 mağlup etti. Karşılaşma Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda oynandı ve Melikgazi bu sonuçla bu sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

maç özeti:

Maç boyunca denge sık sık değişti; ilk üç periyotta Turgutlu önde giderken, Melikgazi dördüncü çeyrekte savunma sertliğini arttırıp skorda öne geçti. Periyot skorları 1. Periyot: 15-16, Devre: 26-33, 3. Periyot: 43-44 olarak kaydedildi. Son bölümde hücumda daha isabetli oynayan Melikgazi, rakibinin faul dengesini de iyi kullanarak maçı lehine çevirdi.

istatistikler ve kadrolar:

Melikgazi Kayseri'de öne çıkan isim Morgan Jones 29 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Hatice Pelin Gülçelik 12, Harsimran Kaur 9 ve Gamze Takmaz 5 sayıyla katkı verdi. Turgutlu Belediyespor cephesinde ise D.Fair 27 ve Mikayla Cowling 12 sayıyla fark yaratmaya çalıştı. Takımların diğer oyuncuları şu şekilde kaydedildi: Melikgazi Kayseri Basketbol: Morgan Jones 29, Destiny Littleton 4, Hatice Pelin Gülçelik 12, Harsimran Kaur 9, Beatrice Mompremier 2, Gamze Takmaz 5, Merve Uygül 3, Feray Dalkılıç, Doğa Bengisu Alper. Turgutlu Belediyespor: D.Fair 27, Mikayla Cowling 12, Bojana Kovacevic 5, Ferda Yıldız 3, Ronahi Zilan 4, Kelsey Renee Bone 7, Dilara Tongar, Melike Yalçınkaya Bingül, Senay Zeybek, Nur Dabakoğlu.

Maçı yöneten hakemler Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor ve Erhan Erdoğan olarak kayıtlara geçti. Melikgazi'nin galibiyeti, takımın savunma ve son periyot performansının maç sonucunu belirledi.

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA KARŞILAŞMASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL İLE...

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA KARŞILAŞMASINDA MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL İLE TURGUT BELEDİYESPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ. MELİKGAZİ KAYSERİ RAKİBİNİ 64-58 MAĞLUP EDEREK, BU SEZON İLK GALİBİYETİNİ ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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