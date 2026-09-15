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Kayseri'de spor 2026 hedefleriyle şekilleniyor

Ali İhsan Kabakcı başkanlığında düzenlenen toplantıda 2026 sportif faaliyetleri, antrenör düzeni, tesis çalışmaları ve sporcu gelişimi planları ele alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri'de spor 2026 hedefleriyle şekilleniyor

Kayseri'de 2026 spor programı masaya yatırıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başkanlığında, Spor Faaliyetleri Birimi koordinasyonunda bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili ilçe ve şube müdürleri, tesis amirleri ve antrenörler katıldı ve ilin 2026 yılı sportif ajandası detaylı şekilde ele alındı.

toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde öncelikli olarak antrenörlerin çalışma usul ve esasları, sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi ile tesislerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca sporcu takip ve gelişim süreçleri üzerinde durularak, antrenörlerin görev ve sorumlulukları açıklandı ve beklenen standartlar konuşuldu.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenörlerin sahadaki çalışmalarının sportif başarıdaki önemine vurgu yaparak, saha temelli uygulamalar ve eğitim modellerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılardan yeni dönemde hayata geçirilecek çalışma modelleri ve projelere ilişkin görüş ve öneriler alındı.

katılımcı görüşleri ve gelecek adımlar:

Toplantıda ayrıca sporun daha geniş kitlelere ulaştırılması, altyapının güçlendirilmesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve mevcut sporcuların gelişimlerinin desteklenmesine yönelik somut adımlar tartışıldı. Tesis kullanımının etkinleştirilmesi, antrenör-izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve proje bazlı desteklerin artırılması gibi öneriler öne çıktı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2026 yılı sportif faaliyetlerinin daha planlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik ilk yol haritası çizildi ve alınan kararlar ışığında uygulama adımlarının takip edilmesine karar verildi. Toplantı, katılımcıların önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

KAYSERİ&#039;DE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE...

KAYSERİ'DE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ALİ İHSAN KABAKCI BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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