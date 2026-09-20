Kayseri’de spora buluşma: 6. uluslararası yarı maratonu coşkusu

yarışın genel görünümü:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yerli ve yabancı sporcuların yoğun katılımıyla tamamlandı. Organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilirken bu yıl 10 bin sporsever yarışa dahil oldu ve etkinlik şehir merkezinde geniş bir spor şölenine dönüştü.

2029 Dünya Spor Başkenti hedefi çerçevesinde düzenlenen yarı maraton, şehrin spor altyapısı ve toplumsal katılımını öne çıkaran bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yarış; 21K, 10K ve Halk Koşusu kategorilerinde gerçekleştirildi ve parkur üzerinde kurulan etkinlik alanları, müzik dinletileri ile izleyici desteği maçalara ayrı bir renk kattı.

protokol, start ve halk koşusu:

Tören alanı Cumhuriyet Meydanı'nda kuruldu; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile çok sayıda belediye ve spor temsilcisinin katılımı ile açılış gerçekleşti. Başkan Büyükkılıç, halk koşusu öncesinde ısınma hareketleri yapan katılımcılara hitap etti ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ile maratonun tam maratona dönüştürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Büyükkılıç’ın sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Dünyadaki bütün maratonlar ve yarı maratonlar o şehrin belediyesine aittir. Dolayısıyla bu maratonun da sahibi sizsiniz. Siz irade ortaya koyduktan sonra biz onu yerine getiririz. Hiçbir sorun yok. Mevcudiyetinde gördüğümüz kadar çok ciddi bir yatırım yapmışsınız. Hem insanlara hem personele hem de vatandaşlarımıza yaptığınız yatırımın karşılığında da çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Bu eser için size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz."

Vali Gökmen Çiçek de etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Büyükkılıç’ın katkılarını vurgulayarak, "Kayseri’de sizlerle beraber olmak, bugün bu büyük yarışa katılıyor olmak, Kayseri için de bizim için de çok kıymetli" dedi ve organizasyon ekibini alkışladı.

yarış sonuçları, ödüller ve katılımcı profili:

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Toplam 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı maratonda 21K ve 10K kategorilerinde genel klasman ile yaş gruplarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödüller Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

21K Genel Klasman erkeklerde Ali Kaya birinci, Hüseyin Can ikinci ve Ramazan Baştuğ üçüncü oldu. 21K kadınlarda ise Nursena Çeto birinciliği elde etti; onu Fatma Karasu ve Sümeyye Erol takip etti. 10K erkeklerde Diyar Ergüven birinci, 10K kadınlarda Pınar Demir birinci oldu. Parkur rekorları ve yaş grubu dereceleri ile ilgili detaylar www.kayseriyarimaratonu.com adresinde canlı yayınlandı.

Parkur boyunca yarışan atletler Kayseri’nin önemli cadde ve güzergâhlarından geçerken, vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla desteğini gösterdi. Başkan Büyükkılıç da halk koşusuna katılarak katılımcılarla birlikte parkurda yer aldı; çocuklar ve gençlerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi.

uluslararası katılım ve kent tanıtımı:

Uluslararası katılımın öne çıktığı organizasyona Türkiye ile birlikte 22 farklı ülkeden yaklaşık 200 yabancı sporcu katıldı. Almanya, ABD, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, KKTC, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal gibi ülkelerden gelen sporcular Kayseri’de yarıştı.

Etkinlik, yalnızca sportif rekabeti öne çıkarmadı; organizasyon, Kayseri’nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağladı. Belediye yetkilileri, yapılan yatırımların ve sürdürülen etkinliklerin Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefini güçlendireceğini belirtti ve bu sürecin benzer organizasyonlarla devam edeceği vurgulandı.

Sonuç olarak 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, geniş katılımlı parkurları, protokol desteği, ödül dağılımı ve uluslararası sporcu ağı ile şehirde spor kültürünü pekiştiren bir buluşma olarak kayda geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 'BİR MARATONDAN DAHA FAZLASI' SLOGANI VE 10 BİN SPORSEVERİN KATILIMIYLA BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN ULUSLARARASI KAYSERİ YARI MARATONU, YERLİ VE YABANCI SPORCULARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.