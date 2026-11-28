Kazada ilk müdahale ve yaralılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.Ö. idaresindeki 38 LE 258 plakalı otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ve çevre güvenliği:

Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak yönlendirildi, itfaiye ekipleri araçta olası yangın ve sıvı sızıntısına karşı önlem aldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler, aracın refüje çarparak takla attığını gösterdi; kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürdü.

sürücü inkarı ve görüntülerle tespit:

Kazanın ardından M.Ö., olay yerine çağırdığı komşusu M.K.'yi polis ekiplerine sürücü olarak tanıtmaya çalıştı. Ancak ekiplerin yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu aracın asıl sürücüsünün M.Ö. olduğu belirlendi. Komşu M.K. polis ekiplerine kazayla hiçbir alakasının olmadığını ifade etti; hatta ekiplerin karşısında arkaya geçip kaş hareketleriyle sürücü olmadığını anlatmaya çalıştı.

yasal işlem ve sonuç:

Sürücü olarak belirlenen M.Ö. üzerinde yapılan alkol kontrolünde 0.95 promil alkol tespit edildi. Buna ilişkin işlem kapsamında sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Hasar gören araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmaları polis tarafından devam ediyor; olay yerindeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri incelemeye alındı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARKEN, KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZA SONRASI OLAY YERİNE ÇAĞIRDIĞI KOMŞUSUNU SÜRÜCÜ OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIRKEN, OLAYI ÜZERİNE ALMAK İSTEMEYEN KOMŞU POLİS EKİPLERİNE KAŞLARINI KALDIRARAK, SÜRÜCÜNÜN KENDİSİ OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞTI. KOMŞUSUNU SÜRÜCÜ OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞAN ŞAHSIN ASIL SÜRÜCÜ OLDUĞUNUN BELİRLENMESİNİN ARDINDAN YAPILAN KONTROLLERDE, ŞAHSIN 0.95 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEREK, 25 BİN TL CEZA YAZILDI.