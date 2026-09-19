Kayseri’de Tarihi Kentler Birliği buluşması: kültürel miras ve Erciyes deneyimi

Tarihi Kentler Birliği 2026 II. Olağan Meclis Toplantısı Kayseri'de gerçekleşti:

Tarihi Kentler Birliği 2026 Yılı II. Olağan Birlik Meclis Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen birlik üyesi belediye başkanları ve temsilcileri, iki gün süren program kapsamında kentteki tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme imkânı buldu.

Programın ikinci gününde bir otelde düzenlenen meclis toplantısı öncesi kayıt, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan oturumda katılımcılara TKB ve Kayseri tanıtım videoları sunuldu. Açılış konuşmalarında birlik üyeleri arasında kültürel mirasın korunması, deneyim paylaşımı ve belediyeler arası iş birliğinin geliştirilmesine dair güçlü mesajlar verildi.

Açılış konuşmaları ve kent vurguları:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında misafirlerine teşekkür ederek Kayseri için 'hakikaten zenginlikler şehri, kadim medeniyetler şehri' tanımlamasını kullandı ve konukların kenti paylaştıklarını, 'ayağınızda bereketli geldi' ifadeleriyle dile getirdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayideki güçlü konumuna, kentin beş üniversitesi, dört organize sanayi bölgesi ve bir serbest bölgesi bulunduğuna dikkat çekti.

Büyükkılıç ayrıca cumhuriyetin erken dönemlerinde Kayseri'de kurulan uçak fabrikasının tarihsel sürecini anlatarak savunma sanayii ve stratejik yatırımların önemine vurgu yaptı. Konuşmasında birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Başkan, TKB içindeki iş birliğinin örnek teşkil ettiğini belirtti ve 'Birbirimize sahip çıkalım, kenetlenelim, dayanışalım' mesajını paylaştı.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise iki gündür Kayseri'nin tanıtıldığını belirterek TKB üyelerinin sahip olduğu yerel ve kültürel değerlerin korunmasının önemine işaret etti. Yavaş, birlik içinde yaklaşık 500'e yakın belediye bulunduğuna değinerek her kentin özgün mirasını geleceğe aktarmak üzere sorumluluk taşıdığını söyledi. Ayrıca milli mücadele yıllarında Kayseri'nin taşıdığı önemi ve ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş, somut olmayan kültür mirasının canlandırılmasının gerekliliğini belirterek müze ziyaretinde görülen 5 bin-6 bin yıllık yaşanmışlıkların paha biçilemez olduğuna dikkat çekti ve Anadolu coğrafyasının zenginliğini ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek değerlendirmeler yapıldı.

Erciyes gezisi ve saha incelemeleri:

Programın öğleden sonraki bölümünde Tarihi Kentler Birliği üyeleri için Erciyes Kayak Merkezi ziyaret edildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, TKB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile birlikte heyeti ağırladı. Heyet, Erciyes'teki tesisleri inceledi ve teleferik gezisi gerçekleştirdi.

İki günlük program süresince katılımcılar, Anadolu tarihinin önsözü olarak nitelendirilen kent dokusunu ve 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri olarak yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Saha ziyaretleri; kentteki kültürel mirasın korunması, gastronomi, ticaret ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda yapılan çalışmaları değerlendirmeye olanak sağladı.

Toplantı, birlik gündemindeki konuların görüşülmesi ve saha ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Etkinlik, belediyeler arası bilgi paylaşımını güçlendirirken Kayseri'nin kültürel ve ekonomik potansiyelini vurgulayan buluşma niteliği taşımaya devam etti.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ (TKB) 2026 YILI II. OLAĞAN BİRLİK MECLİS TOPLANTISI, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.