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Kayseri'de tartışma cinayetle sonuçlandı: oğul babasının cansız bedenini bir gün yanında tuttu

Kayseri Melikgazi'de tartışma sonrası Süleyman Dirik'in oğlu A.D. babasını bıçaklayıp intihara kalkıştı; cansız bedenle bir gün aynı evde kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de tartışma cinayetle sonuçlandı: oğul babasının cansız bedenini bir gün yanında tuttu

Olayın gelişimi:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı’ndaki 8 katlı binanın zemin katında yaşayan Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli aynı ikamette ilaç içerek intihara kalkıştı.

İlk müdahale ve adli işlemler:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Süleyman Dirik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, A.D.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şüpheliyi sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye götürdü. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına sevk edildi.

İhbar ve ek detaylar:

Olayla ilgili incelemelerde, A.D.’nin cinayeti işlemden önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldiği ve bir gün önce de tartışma yaşandığı tespit edildi. Şüphelinin babasının cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldığı, daha sonra babasının videosunu çekip bir yakınına gönderdiği ve bu mesaj üzerine ihbarın yapıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BABASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHSIN BABASININ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BABASINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHSIN BABASININ CANSIZ BEDENİ İLE AYNI EVDE 1 GÜN KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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