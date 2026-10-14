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Kayseri'de tartışma sonrası babasını öldüren oğul cansız bedenle bir gün evde kaldı

Kayseri'de A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Zanlı bir gün boyunca cansız bedenle aynı evde kaldı ve videoyu yakınlarına gönderdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de tartışma sonrası babasını öldüren oğul cansız bedenle bir gün evde kaldı

Olayın gelişimi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın zemin katında yaşayan baba Süleyman Dirik ile oğlu A.D. arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., iddialara göre babasını bıçaklayarak öldürdü.

ilk müdahale ve taşınma:

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. A.D. ise ilaç içerek intihara kalkıştı; ikametteki ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

ihbar ve soruşturma:

İncelemelerde, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldiği ve o gün babasıyla tartıştığı tespit edildi. Zanlının, babasının cansız bedeniyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı, daha sonra cansız bedenin videosunu bir yakınına gönderdiği ve bu paylaşım üzerine ekiplerin ikamete çağrıldığı öğrenildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, A.D.'nin hastanedeki tedavisi ve adli işlemler devam ediyor.

Öldürdüğü babasıyla 1 gün boyunca aynı evde kalmış

Öldürdüğü babasıyla 1 gün boyunca aynı evde kalmış

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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