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Kayseri'de tartıştığı kardeşinin tüfeğiyle yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir dükkânda çıkan tartışmada Ö.B.'nin tüfekten çıkan saçmasıyla kardeşi Ö.Ç.B. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de tartıştığı kardeşinin tüfeğiyle yaralandı

olayın kısa özeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Oymaağaç Mahallesi 3210. Sokak üzerinde bulunan bir dükkânda gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.B. ile kardeşi Ö.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B., dükkânda bulunan tüfekle ateş etti ve tüfekten çıkan saçmalar Ö.Ç.B.'ye isabet etti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.Ç.B., ambulansta yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüpheli Ö.B. olayın ardından kaçtı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kardeşini tüfekle vurdu

Tartıştığı kardeşini tüfekle vurdu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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