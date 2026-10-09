Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren üç kişi son yolculuğuna uğurlandı

kaza ve can kaybı:

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Kayseri-Ankara yolu Süksün Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi.

Kazada, H.Ö. (62) idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobille, Necati Karakoç (67) idaresindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Necati Karakoç ile araçtaki Kezziban Karakoç (67) ve Nazlı Avcı (63) adlı kişilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

cenaze töreni:

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cuma namazını müteakip Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, merhum ve merhumelerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYSERİ'NİN İNCESU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ.