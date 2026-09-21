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Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı; şüpheli kaçtı, polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 02:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 19 Mayıs Mahallesi Şehit Büyükelçi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda iddiaya göre trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, F.O. ile ismi öğrenilemeyen diğer otomobil sürücüsü arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle sözlü arbede yaşandı ve tartışmanın büyümesi sonucu F.O. bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F.O.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma:

Olay sonrası şüpheli şahıs otomobiliyle bölgeden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak ve kavgaya ilişkin ifadeleri almak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE YAN BAKMA MESELESİ NEDENİYLE TRAFİKTE ÇIKAN KAVGADA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE YAN BAKMA MESELESİ NEDENİYLE TRAFİKTE ÇIKAN KAVGADA, 1 KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK, YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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