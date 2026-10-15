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Kayseri'de unlu mamul dükkanında yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor

Melikgazi'de Hunat Mahallesi Sivas Caddesi'ndeki unlu mamul satış dükkanında çıkan yangına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de unlu mamul dükkanında yangın, itfaiye müdahalesi sürüyor

Kayseri'de işyeri yangını

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan, unlu mamulleri satışı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

yangının yayılması:

Alevler kısa süre içerisinde büyüdü ve yandaki dükkana sıçradı. Olayın nasıl başladığına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde endişeye yol açan duman ve alevlere karşı çalışmalar devam ediyor; yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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