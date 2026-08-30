Kayseri'de validen tehditlere karşı birlik ve kararlılık çağrısı

Kayseri'de 30 Ağustos resepsiyonu

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, kentin tarihi Kayseri Lisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte devlet erkanı, siyasi temsilciler, üniversite rektörleri, emniyet ve askeri personel ile şehit ve gazi yakınları bir araya geldi. Resepsiyon, hem sosyal bir kutlama hem de milletin bağımsızlık mücadelesine ilişkin anma niteliği taşıdı.

Katılımcılar:

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile il protokolü, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, emniyet ve askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Halk oyunları gösterileri programın önemli görsel unsurlarından birini oluşturdu.

Vali Çiçek'in konuşması:

Resepsiyonda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tarihî süreç üzerinden yapılan vurgularla milletin ödediği bedellere dikkat çekti. Çiçek, bin yıl süren varoluş mücadelesinde Moğol saldırıları, haçlı akınları ve iç ihanetler gibi zorluklarla karşılaşıldığını anlattı. Cumhuriyetin kurulmasına giden süreçte 30 Ağustos'un karanlık günleri aydınlığa çeviren bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğine vurgu yaptı.

Konuşmasında güncel güvenlik tartışmalarına da değinen Çiçek, son dönemde bazı devletlerin Türkiye'ye yönelik tehditleri kastederek, bu tür yaklaşım ve söylemlere karşı sert bir tutum sergilediklerini söyledi. Vali Çiçek, bu ifadeleriyle "Biz tehdit edilebilecek bir devlet değiliz" mesajını öne çıkardı ve başka devletlere benzemeyecek bir kararlılıkla hareket edildiğini vurguladı.

Çiçek ayrıca Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişimine dikkat çekti; İHA, SİHA üretimi ve yerli silah teknolojileriyle ülkenin gücünün arttığını belirtti. Bu bağlamda vatandaşlara ve kurumlara düşen görevlerin başında birlik ve beraberliğin geldiğini, birlikte hareket ederek al bayrağın yüksekte tutulması gerektiğini söyledi. Konuşmanın kilit cümleleri arasında "Bizim bir tane hedefimiz var, bayrağımızı en yukarıda tutmak" ifadesi yer aldı.

Mesajın önemi:

Vali Çiçek'in konuşması, hem tarihî perspektifi hem de güncel güvenlik yaklaşımını birleştirerek resepsiyonun ana temasını oluşturdu. Katılımcılar, vurgulanan birlik ve dayanışma çağrısını destekleyici bir atmosfer içinde töreni takip etti. Konuşma, yerel ve ulusal düzeyde güvenlik politikalarına verilen desteğin altını çizdi.

Resepsiyon, Vali Çiçek'in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Pastası'nın kesilmesiyle sona erdi.

KAYSERİ’DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, KAYSERİ VALİLİĞİ'NİN DÜZENLEDİĞİ RESEPSİYON İLE COŞKUYLA KUTLANDI.