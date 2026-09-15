Kayseri'de yargılanıyor: zamanı geri almak istediğini söyleyen sanık başka kadını öldürdü

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürme amacıyla yaşadığı apartmana geldiği iddia edilen emekli Başçavuş İ.Ş., burada bina görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Olayın yargılandığı duruşma Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Adli rapor ve sanığın savunması:

Mahkemenin önceki celsede istediği adli rapor dosyaya ulaştı. Raporda sanık İ.Ş.'nin cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde kanaat bildirildi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık İ.Ş., "Zamanı geri döndürsek böyle olaylar olmazdı. Kimseye isteyerek zarar vermedim" şeklinde savunma yaptı. Önceki celselerde ise parkinson hastası olduğunu ve olay günü intihar amacıyla ilaç içerek apartmana gittiğini öne sürmüştü.

Ailelerin talepleri ve duruşma süreci:

Öldürülen Melek Gül'ün eşi E.G. duruşmada sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Gül'ün ablası, kardeşinin neden öldürüldüğünü anlayamadığını belirterek, "Kız kardeşimi neden öldürdüğünü bile anlamadım. İki çocuğunu annesiz bıraktı" dedi ve sanığın ceza almasının yetmeyeceğini, hücrede tutulmasını istedi. Ablanın açıklamasında sanığın 41 yerinden bıçakladığı ifadesi yer aldı.

Melek Gül'ün eşinin avukatı, sanığın "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sanık İ.Ş.'nin eşi Y.Ş.'nin avukatı ise müvekkilinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen sanık tarafından defalarca tehdit ve hakarete maruz kaldığını öne sürerek, bu eylemler nedeniyle de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık İ.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yargılama sürecinde adli raporlar ve taraf beyanları, cezanın tayininde belirleyici unsur olmaya devam edecek.

KAYSERİ’DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN GELDİĞİ APARTMANDA BİNA GÖREVLİSİNİN EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞÇAVUŞ, YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.