Kayseri'de yeni il emniyet müdürü Sinan Ergen göreve başladı

Vali Çiçek, Sinan Ergen'i makamında kabul etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinan Ergen'i vali makamında kabul etti. Görüşme, yeni görevin resmî başlangıcını işaret etti.

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Gerçekleşen kabule ilişkin yapılan açıklamada Vali Çiçek'in, Ergen'e yeni görevinde başarılar dilediği ve Kayseri'deki görev süresinin hayırlı olmasını temenni ettiği belirtildi. Ziyarette görev devrinin sağlıklı yürütülmesine yönelik samimi bir diyalog öne çıktı.

Sinan Ergen'in mesajı:

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise kabul ve değerlendirme için Vali Çiçek'e teşekkür etti. Ergen, Kayseri'ye atanmanın sorumluluğunun bilincinde olduğunu ifade ederek kurumlar arası iş birliğine vurgu yaptı.

Bu tür kabuller, yeni yönetimin önceliklerinin ve yerel yönetimlerle uyumunun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Kayseri'de güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu ve asayişin sürdürülmesi, önümüzdeki dönemde takip edilecek başlıklar olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN SİNAN ERGEN’İ MAKAMINDA KABUL ETTİ.