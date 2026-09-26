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Kayseri'de yetişmez denileni başaran girişimci safranı kapalı rafta yetiştiriyor

Kayserili girişimci Mustafa Demir, 'yetişmez' denilen safranı kapalı raf sisteminde 15 bin soğanla yetiştiriyor; kilogram fiyatı yaklaşık 900 bin TL.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'de yetişmez denileni başaran girişimci safranı kapalı rafta yetiştiriyor

Kayseri'de kapalı ortamda safran üretimi

Kayserili girişimci Mustafa Demir, geleneksel görüşün aksine kentte safran üretimini başlattı. Üniversite yüksek lisans yıllarında okuduğu bir makale ile ilgi duymaya başlayan Demir, uzun yıllar süren araştırma ve denemelerin ardından yaklaşık üç yıl önce üretime geçti. Açık alanda yapılan denemelerden verim alınsa da iklim koşullarının olumsuz etkileri üretimi zorlayınca model kapalı ortama taşındı.

Demir, kapalı raf sisteminde 15 bin safran soğanı yetiştirdiğini, bunun açık arazide karşılığının yaklaşık 2 bin metrekare olduğunu; açık alanda çalışılsaydı yaklaşık 30 işçinin istihdam edileceğini belirtiyor. Bu düzenlemeyle hem işçilik maliyetleri düştü hem de üretim daha öngörülebilir hale geldi.

Kapalı üretimin avantajları:

Demir'e göre kapalı ortam, iklim krizleri, don, aşırı sıcaklık ve yağış gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Ayrıca toprak zararlılarıyla (köstebek, dana burnu vb.) mücadele kolaylaşıyor; çiçeğin filizlenme ve ışıklanma dönemleri kontrol altına alınabiliyor, hasat süreçleri daha pratik hale geliyor. Bu avantajlar, safran üretiminde verim ve maliyet dengesi açısından belirleyici oldu.

Üretimin ekonomik boyutu da ön planda: safran, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yüksek katma değere sahip. Demir, ürünün antik çağlardan beri şifa amaçlı kullanıldığını; kanser, gözde sarı nokta, diyabet gibi alanlarda katkıları olduğunun ifade edildiğini ve antidepresan etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerin üretimin değerini artırdığını söylüyor. Güncel fiyatlara göre safranın kilogramı yaklaşık 900 bin TL, gramı ise 900 TL seviyesinde.

Üretim takvimi ve yaygınlaştırma hedefleri:

Safran soğanları, Eylül ayının ilk haftasından itibaren raflara yerleştirildi. Demir; filizlenme ve büyüme sürecinin Ekim ortasına kadar, çiçeklenmenin ise Kasım ortasına kadar sürmesini bekliyor. Hasadın ardından soğanlar dışarı çıkarılıp toprağa ekilecek; bir sonraki yılın Haziran ayına kadar soğanlar yavrulamaya devam edecek. Kayseri'de bu yıl ilk safran hasadı yapılacak.

Türkiye genelinde safran üretiminin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre ülke toplamının yaklaşık 100 kilo civarında olduğunu aktarıyor. Komşu ülkelerde üretim çok daha yüksek: İran'da 900 ton, İspanya'da ~550 ton, Yunanistan'da ~450 ton üretim bulunduğu belirtiliyor. Demir'in hedefi Kayseri ve bölgesinde katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak; genç ve kadın istihdamına katkı sunacak bir zirai model oluşturmak ve daha fazla çiftçi ve girişimcinin bu alana yönelmesini teşvik etmektir.

KAYSERİLİ GİRİŞİMCİ MUSTAFA DEMİR

KAYSERİLİ GİRİŞİMCİ MUSTAFA DEMİR

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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