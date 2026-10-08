Kayseri'de zincirleme kaza: minibüs park halindeki araca çarpıp yan yattı

kaza detayları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Şirintepe Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Olayda 38 GU 996 plakalı minibüs ile 38 AEE 385 plakalı hafif ticari araç karşılıklı olarak çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs savrularak park halindeki 38 BS 676 plakalı otomobile çarptı ve yan yattı.

oluş şekli ve araç hareketleri:

Tanımlanan çarpışma diziliminde hafif ticari araçla minibüs arasındaki çarpışma, minibüsün kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Savrulma sonucu minibüsün park halindeki otomobile çarpması, aracın devrilmesine neden oldu. Olayın meydana geldiği cadde üzerinde araçların pozisyonu ve plakalar, kazanın daha sonra yapılacak incelemelerde delil niteliği taşıyacak şekilde tespit edildi.

ilk müdahale ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından hasta ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi ve kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı kısa süreli aksadı; yetkililer, olay yerindeki çalışmanın tamamlanmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağını bildirdi.

Kaza yapan minibüs park halindeki otomobile çarpıp yan yattı