Kayseri'den Ankara'ya selam: Büyükkılıç grup toplantısında Erdoğan ile görüştü

Toplantıya katılım ve ilk izlenimler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları dinlendi ve parti gündemindeki gelişmeler takip edildi.

Erdoğan ile görüşme ve selam mesajı:

Toplantı kapsamında yapılan görüşmede Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti; bu selam, toplantı sonrası yorumlarına yansıyan en önemli not oldu.

Grup toplantısında birleştirici bir adım:

Toplantı sırasında ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı da gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tugay'a AK Parti rozeti takıldı. Bu gelişme, grup toplantısının gündeminde dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

Başkan Büyükkılıç'ın programı, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ardından toplantıda yer alarak yürütülen çalışmaları takip etmek ve Kayseri adına iletilen mesajları paylaşmak üzerinden sürdü.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI’NA KATILDI