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Kayseri'den birinciliğe atış: Ahmet Turan Çiftçi Türkiye şampiyonu

Konya'da 18-20 Eylül'de düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde Kayseri sporcusu Ahmet Turan Çiftçi, Türkiye şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'den birinciliğe atış: Ahmet Turan Çiftçi Türkiye şampiyonu

kayseri'ye Türkiye şampiyonluğu getiren atışlar:

Konya, 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'ne ev sahipliği yaptı. Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Turan Çiftçi, turnuvadaki başarılı atışlarıyla finale çıkarak birinci oldu ve Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

müsabaka ayrıntıları:

Yıldızlar Kategorisi müsabakaları 18-20 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirildi. Çiftçi, Kayseri'yi temsil ederek gösterdiği performansla dereceye girdi.

kurumun açıklaması:

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Elde ettiği dereceyle Kayseri’ye büyük gurur yaşatan Ahmet Turan Çiftçi’yi tebrik ediyor, başarıda emeği bulunan antrenörlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

KONYA’DA 18-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TRAP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YILDIZLAR...

KONYA’DA 18-20 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TRAP TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YILDIZLAR KATEGORİSİ’NDE MÜCADELE EDEN KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SPORCUSU AHMET TURAN ÇİFTÇİ, GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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