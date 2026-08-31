Dolar 48,2593 +0,06%
Euro 55,9968 +0,23%
Bist 14.425,26 -1,48%
Altın Gram 6.988,59 -0,57%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,88 +3,20%
--°

Kayseri'den Galatasaray U14'e yükselen stoper Ahmet Baygençler Florya'ya davet edildi

Fatih Yurt Futbol Akademisi'nde yetişen 2013 doğumlu stoper Ahmet Baygençler, Galatasaray U14 takımına transfer oldu ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne davet edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'den Galatasaray U14'e yükselen stoper Ahmet Baygençler Florya'ya davet edildi

Transferin detayları:

Fatih Yurt Futbol Akademisi bünyesinde yetişen 2013 doğumlu stoper Ahmet Baygençler, Galatasaray U14 takımına transfer oldu. Galatasaray scoutlarının Kayseri'de izlediği Ahmet, daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne davet edilerek sarı-kırmızılı ekibin altyapı kadrosuna katıldı.

Akademinin değerlendirmesi:

Akademi kurucusu Fatih Yurt, son dört yılda neredeyse her ağustos döneminde profesyonel takım altyapılarına oyuncu verdiklerini ve bu transfer döneminde U13 Kayseri şampiyonu takımdan çıkan stoperin Galatasaray'a gitmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Yurt, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor ve Konyaspor gibi takımlara oyuncu verdiklerini vurgulayarak akademinin Kayseri'de bir marka haline geldiğini ve oyuncu yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Yeni transfer Ahmet Baygençler'e Galatasaray'da başarı diledi.

Gelecek adımlar:

Ahmet'in Florya'daki süreçte Galatasaray altyapısında gelişimi ve U14 seviyesindeki performansı izlenecek. Akademi ise altyapıdan profesyonel takımlara oyuncu kazandırma geleneğini sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN FATİH YURT FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YETİŞEN 2013 DOĞUMLU VE STOPER...

KAYSERİ’DE FAALİYET GÖSTEREN FATİH YURT FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YETİŞEN 2013 DOĞUMLU VE STOPER MEVKİDE OYNAYAN AHMET BAYGENÇLER GALATASARAY U14 TAKIMINA TRANSFER OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

merkezefendi’de zafer haftası turnuvaları sona erdi
images

Minik muaythaiciler Sivas için 4 madalya kazandı
images

Cankurtarmada ulusal şampiyonlar Atakum'da belirlendi
images

Kayseri'de yamaç paraşütü için kurumlar arası koordinasyon güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

merkezefendi’de zafer haftası turnuvaları sona erdi

Kesmetepe'de birlik mesajı: caminin temeli dualarla atıldı

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına baskın: bir kişi tutuklandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS adaylarına ücretsiz iki günlük yoğun tekrar kampı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı