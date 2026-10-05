Kayseri’den Türk dünyasına kültür çağrısı

Türk dünyası Kayseri’de buluştu:

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyacak Kayseri, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen 3 Ekim Türk Devletleri İş Birliği Günü Açılış Töreni ile Türk dünyasının önemli temsilcilerini ağırladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile TÜRKSOY heyetinin üst düzey temsilcileri hazır bulundu.

Geniş katılım ve temsilciler:

Programa TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, TÜRKSOY Türkiye Temsilcisi Abdullah Kutalmış Yalçın, Özbekistan Temsilcisi Şevket Ortıkov, Kazakistan Temsilcisi Nişangül Karatayeva, Türkmenistan Temsilcisi Laçin Ovezgeldiyeva ve kurumun iletişim, dil-topluluk, personel destek ve strateji daire başkanları ile çok sayıda üst düzey temsilci katıldı.

Etkinlikte ayrıca Özbekistan Kültür Bakanlığı Dış İlişkiler ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Sarvar Foziljonov, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Jasur Rajabov, Kırgızistan temsilcileri Marat Tagaev ve Nusubaly Zhakypbekov, Azerbaycan temsilcileri Vugar Mammadova ve Müslüm Elekberov, Kazakistan’dan Asan Mazhitov ile Sabit Barlybayev, Türkmenistan’dan Agamırat Baltayev ve Garyağdı Atayev ile Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı Mustafa Özsoy yer aldı.

Kayseri protokolünden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun de törene katıldı.

Logo, tanıtım filmi ve Kayseri’nin vizyonu:

Tören kapsamında önce TÜRKSOY tanıtım videosu gösterildi, ardından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri logosu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım filmi kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, kentin 6 bin yıllık geçmişine, medeniyet mirasına ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı; bu mirasın gastronomi, turizm ve eğitim alanlarına yansıdığını anlattı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkararak destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti ve şunları söyledi: 'İnanıyoruz ki Kayseri’miz bu özelliklerinden kaynaklı olarak kültür başkentliğine yakışır.' Başkan ayrıca '2027 yılında Kayseri’mizde kültür rüzgârı esecek' sözleriyle yapılacak etkinliklerin yoğunluğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek beklentisini dile getirdi.

Birlik, dayanışma ve öğrenci çağrısı:

Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu 5 üniversite, 4 organize sanayi, 1 serbest bölge ve canlı genç nüfusuna dikkat çekerek kentin öğrenci potansiyelini vurguladı ve Türk dünyasından öğrencilere Kayseri’ye davet çağrısı yaptı. Kentte sürdürülen arkeolojik kazılar, Erciyes Kayak Merkezi'nin turizm potansiyeli, Kapuzbaşı Şelaleleri ve tarihi yapıların tanıtımının süreç içinde öne çıkarılacağı belirtildi.

Vali Gökmen Çiçek toplantının önemine değinerek Kayseri’nin Türk dünyasına söyleyecek sözü olduğunu; İsmail Gaspıralı’nın 'dilde, fikirde, işte birlik' anlayışına atıfla şehrin bu misyonu sahiplendiğini söyledi. Çiçek ayrıca Büyükkılıç ve ekibinin kent adına gösterdiği çabayı özel olarak takdir etti.

TÜRKSOY’un perspektifi ve toplantının hedefleri:

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, toplantının daimi konsey hazırlıkları kapsamında önem taşıdığını, Kayseri’nin binlerce yıllık mirasıyla Türk dünyası için özel bir belde olduğunu belirtti ve yürütülen çalışmalarla Türk devletleri arasındaki yakınlaşmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması, sanat ve kültür iş birliklerinin artırılması ile Kayseri’nin 2027 sürecinde gerçekleştirilecek etkinlik ve projelerin planlanması yer aldı. Katılımcılar, Kayseri’nin statüsünü etkinliklerle destekleyerek Türk dünyasında görünürlüğünü artırma hedefini teyit etti.

Sonuç olarak, Kayseri 2027 hazırlıklarını tüm paydaşlarla paylaşarak kültürel programların altyapısını tartıştı; şehir, kültürel mirasını ve eğitim-yaşam potansiyelini ön plana çıkararak Türk dünyasına dönük kapsamlı bir dönem vaat ediyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 2027 YILINDA KAYSERİ'DE KÜLTÜR RÜZGÂRI ESECEĞİNİ VURGULADI.