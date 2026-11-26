törenin akışı ve kaza yeri:

Eğitim uçuşu için Eskişehir’den havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslanın naaşı, memleketi Kayseri’ye getirildi.

Şehidin naaşı al bayrağa sarılı tabut içerisinde baba evinden helallik alınmasının ardından namazın kılınacağı Kalem Kırdı Camiine getirildi. Camide yapılan hazırlıkların ardından ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

aile ve yakınlarının veda anları:

Cami avlusunda tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, “Oğlum, Allah sana rahmet eylesin” diyerek duygusal anlar yaşadı. Şehidin eşi Tuğba Erarslan ise eşinin fotoğrafını öpüp tabutun başında gözyaşı döktü. Bu anlar törene katılanlar tarafından dikkatle takip edildi.

törene katılanlar ve defin:

Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, kamu müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında tören, askeri tören kıtası eşliğinde Kartal Şehitliğine taşınarak şehit Muhammed Nurullah Erarslan toprağa verildi. Tören boyunca saygı duruşu ve dualarla şehide veda edildi.

ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI