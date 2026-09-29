Kayserili atıcının rekoru: U18'de altın madalya

Müsabaka bilgileri:

25-27 Eylül 2026 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası, genç atıcılar için önemli bir sınav oldu. Organizasyonda Kayserili sporcular da çeşitli kategorilerde mücadele etti ve dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Hale Derya Eroğlu'nun performansı:

Hale Derya Eroğlu, 25 Metre Spor Tabanca U18 kategorisinde gösterdiği performansla turnuvanın öne çıkan ismi oldu. Eroğlu, müsabakayı birincilikle tamamlayarak altın madalya kazandı ve elde ettiği dereceyle Türkiye rekorunu yeniledi.

Diğer kayserili sporcuların sonuçları:

Turnuvada Kayseri adına yarışan diğer sporculardan Arzu Naz Yılmaz, 25 Metre Spor Tabanca U21 kategorisinde dördüncü sırayı aldı. Sena Aydın ise 50 Metre 3x20 Tüfek U18 kategorisinde müsabakayı dördüncü olarak tamamladı.

Genç sporcuların sahadaki bu performansı, Kayseri atıcılık camiası için umut verici görüntüler sundu; Eroğlu'nun rekoru ise kulüp ve bölge düzeyinde dikkat çekici bir başarı olarak kayıtlara geçti.

MERSİN’DE DÜZENLENEN OLİMPİK BRANŞLAR ATEŞLİ SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI’NDA KAYSERİLİ SPORCU HALE DERYA EROĞLU; U18 KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA KAZANARAK TÜRKİYE REKORUNU YENİLEDİ.