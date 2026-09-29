Dolar 48,9966 +0,02%
Euro 55,5871 -0,22%
Bist 12.437,56 -1,23%
Altın Gram 6.586,23 +0,30%
EUR/USD 1,1342 -0,27%
Brent Petrol 97,40 -0,44%
--°

Kayserili genç bisikletçiler Manisa'da kürsüyü paylaştı

Manisa'daki Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili U17 sporcular önemli dereceler aldı, sezon sonunda Berranur Erden ülke şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili genç bisikletçiler Manisa'da kürsüyü paylaştı

Manisa final etabında Kayserili sporcuların öne çıkan performansı

Manisa'da düzenlenen Yeşilay Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Final Etabında Kayserili sporcular dikkat çeken sonuçlara imza attı. Yarışın çeşitli parkurlarında elde edilen derece ve sezon sonu sıralamaları, Kayseri altyapısının istikrarlı performansını ortaya koydu.

Final etabı sonuçları:

Şampiyonanın kısa parkur yarışında U17 kadınlar kategorisinde Beyzanur Çemç birinci, Melisa Aykaç ise üçüncü oldu. Final etabının genel U17 kadınlar sınıfında Beyzanur Çemç birinciliği alırken, Berranur Erden ikinci sırada yer aldı. U17 erkekler kategorisinde final etabında Metin Uğur ikinci, Buğrahan Karatay üçüncü oldu.

Sezon sıralaması ve değerlendirme:

Sezon boyunca gerçekleştirilen 8 etap sonunda U17 kadınlar kategorisinde Berranur Erden Türkiye şampiyonu olurken, Beyzanur Çemç ülke ikincisi olarak sezonu tamamladı. U17 erkeklerde ise Metin Uğur sezonu Türkiye ikincisi olarak bitirdi; Buğrahan Karatay ise sezonu Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Bu sonuçlar, Kayseri'nin gençler düzeyindeki derinliğini ve yarışlarda süreklilik gösteren performansını vurguluyor.

MANİSA’DA DÜZENLENEN YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI’NDA KAYSERİLİ SPORCULAR...

MANİSA’DA DÜZENLENEN YEŞİLAY DAĞ BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL ETABI’NDA KAYSERİLİ SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı
images

Sivil diplomasiyle süper kupa istanbul'a getirildi
images

Kocaelispor Beşiktaş sınavına odaklandı: hedef taraftarı mutlu etmek
images

Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Garanti BBVA dış ticarette maliyetleri öngören yeni paketleri hayata geçirdi

Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi

Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan