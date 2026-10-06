Kayserili genç güreşçiler Balkan madalyalarını pasta ile kutladı

Kayseri'de turnuva sonrası kutlama

Hırvatistan'da gerçekleştirilen U15 Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan Kayserili güreşçiler için Güreş Eğitim Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Organizasyonda sporculara başarılarından dolayı plaket takdim edildi ve pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Uluslararası başarılar ve derece detayları:

Turnuvada Yusuf Sarıyar 62 kilogramda Balkan şampiyonu olurken, 44 kilogramda yarışan Yusuf Taha Alkan Balkan üçüncülüğünü elde etti. İki sporcunun elde ettiği dereceler, kentteki genç güreş camiasında memnuniyetle karşılandı.

İl müdürü tebrik etti:

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da katıldı. Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek bu tür başarıların Kayseri güreşi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti ve gençlerin gelişimi için merkezlerin önemine vurgu yaptı.

Kutlama etkinliği, sporcuların motivasyonunu artırmayı ve kentteki genç sporculara örnek olmayı amaçlayan samimi bir organizasyon olarak değerlendirildi.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U15 BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA YUSUF SARIYAR BALKAN ŞAMPİYONU, YUSUF TAHA ALKAN İSE BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.