Kayserili güreşçiler Hırvatistan'da Balkan madalyasıyla döndü

Hırvatistan'da Kayserili güreşçilerden dikkat çeken sonuçlar

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Balkan Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, Türkiye ve Kayseri adına önemli dereceler elde etti. Turnuvada iki madalya kazanarak şehre gurur yaşattılar.

Yusuf Sarıyar 62 kiloda zirveye çıktı:

Yusuf Sarıyar, 62 kilogram kategorisinde mindere çıkarak rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Sarıyar'ın performansı, Kayseri genç güreş camiasında memnuniyetle karşılandı.

Yusuf Taha Alkan 44 kiloda bronz elde etti:

Yusuf Taha Alkan ise 44 kilogram kategorisinde mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Alkan'ın elde ettiği derece takımın genel başarısına kayda değer bir katkı sağladı.

Her iki sporcunun kazandığı madalyalar, Kayseri altyapısının uluslararası arenada ses getirdiğinin göstergesi oldu. Bu sonuçlar, kentte ve ilgili çevrelerde genç güreşçilere yönelik beklenti ve heyecanı artırdı.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN U15 BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCULARDAN YUSUF SARIYAR ALTIN, YUSUF TAHA ALKAN İSE BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.