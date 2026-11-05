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Kayserili iş insanı Cemil Demirel Ankara'da ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu oldu

Kayserili iş insanı Cemil Demirel, MHP Ankara İl Başkanlığı'nda ekonomik ve sosyal politikalardan sorumlu il başkan yardımcılığına atandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayserili iş insanı Cemil Demirel Ankara'da ekonomi ve sosyal politikalardan sorumlu oldu

Kayserili iş insanı Cemil Demirel'e yeni görev

Kayserili iş insanı Cemil Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı bünyesinde Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

görev ve sorumluluklar:

Atama, MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu pozisyon, parti içinde ekonomi ve sosyal politikaların belirlenmesi, uygulanması ve ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması açısından önemli bir sorumluluk barındırıyor. Demirel, bu alanda yürütülecek çalışmaların planlanması ve paydaşlarla iletişimde öncü rol üstlenecek.

Demirel'in açıklaması:

Görevlendirmenin ardından açıklama yapan Cemil Demirel, İl Başkanı Alpaslan Doğan'a güven ve takdirleri için teşekkür etti. Demirel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şahsımı MHP Ankara İl Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine layık gören kıymetli İl Başkanımız Sayın Alpaslan Doğan’a güven ve takdirleri için şükranlarımı sunuyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin izinde, İl Başkanımızın öncülüğünde; davamıza, milletimize ve Ankara’mıza hizmet etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Rabbim bizleri duyulan güvene layık eylesin, mahcup etmesin."

Demirel'in yeni görevi, MHP Ankara İl Başkanlığı'nın ekonomi ve sosyal politika alanlarındaki program ve projelerinde belirleyici bir sorumluluk getiriyor. Parti yönetimi içinde üstlendiği bu rol, ilgili politika alanlarında devam eden çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

KAYSERİLİ İŞ İNSANI CEMİL DEMİREL, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANKARA İL BAŞKANLIĞI EKONOMİK...

KAYSERİLİ İŞ İNSANI CEMİL DEMİREL, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ANKARA İL BAŞKANLIĞI EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARDAN SORUMLU İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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