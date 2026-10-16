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Kayserili milli sporcu Büşra Yolun 2027 şampiyonluğuna hazırlanıyor

Down sendromlu milli taekwondocu Büşra Yolun, antrenörleri Yunus Emre ve Arzu Tan Sayan ile 2027 dünya şampiyonluğunu hedefleyerek yoğun hazırlanıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserili milli sporcu Büşra Yolun 2027 şampiyonluğuna hazırlanıyor

hedef 2027:

Kayserili down sendromlu milli taekwondocu Büşra Yolun, Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılarıyla kazandığı deneyimi 2027 yılına taşımanın peşinde. 21 yaşındaki sporcu, önümüzdeki yıl düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Taekwondo Şampiyonası 2027’nda milli forma altında güçlü bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

antrenman süreci ve ekip desteği:

Büşra, Taekwondo Milli Takım Antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman programı; teknik tekrarlar, kondisyon çalışmaları ve müsabaka simülasyonlarını kapsıyor. Sporcu, her antrenmanda kendini geliştirerek hedeflerine doğru adım adım ilerliyor ve antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü gösteriyor.

sporun toplumsal etkisi:

Milli takım ve YaytanSay antrenörlerinden Arzu Tan Sayan, Büşra ve benzeri sporcuların verdiği mücadelenin yalnızca madalya odaklı olmadığını vurguluyor. Sayan’ın sözleri şöyle: "Engelli sporcularımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak, onların sporla güçlenmelerini sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor; yalnızca madalya kazanmak değil, özgüven kazanmak, hayallere inanmak ve imkânsız denileni başarmaktır. Büşra Yolun da, azmiyle örnek oluyor; başarılarıyla geleceğe ışık tutuyor. Büşra Yolun’la gurur duyuyoruz".

Büşra, 2027 yılında hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda Kayseri’yi ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Sporcu ve ekibinin düzenli çalışması, disiplinli hazırlık süreci ve toplumda yarattıkları farkındalık, bu hedefin arkasındaki en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI VE ULUSLARARASI BAŞARILARIYLA MİLLİ SPORCU KİMLİĞİ TAŞIYAN KAYSERİLİ DOWN...

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI VE ULUSLARARASI BAŞARILARIYLA MİLLİ SPORCU KİMLİĞİ TAŞIYAN KAYSERİLİ DOWN SENDROMLU SPORCU BÜŞRA YOLUN, ŞİMDİ GÖZÜNÜ 2027 YILINA DİKTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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