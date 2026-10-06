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Kayserili öğrenciler Arakan'da hayat suyu açtı

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun 'Bir Damla Su Bir Umut' projesiyle 90 öğrenci ve öğretmenleri Arakan'da su kuyusu açtırdı, empati ve dayanışmayı güçlendirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayserili öğrenciler Arakan'da hayat suyu açtı

Kayserili öğrenciler Arakan'da hayat suyu açtı

Kayseri Melikgazi'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı çalışma sonucu, Arakan'da yaşayan insanlar için su kuyusu açıldı. 'Bir Damla Su Bir Umut' adlı proje, 6. ve 7. sınıflarda eğitim gören 90 öğrenci ile sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldü.

projenin hedefi ve yürütülüşü:

Proje, öğrencilerin sınırların ötesindeki insanlarla empati kurmasını ve dayanışma duygusunu geliştirmesini amaçladı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Özer Akkaya öncülüğünde başlayan çalışma, öğretmen ve öğrencilerin küçük bağışlarını bir araya getirerek Arakan'da temiz ve güvenilir suya erişimi olan bir kuyunun açılmasını sağladı.

Öğretmen Akkaya, projenin öğrencilere yalnızca yardım etmeyi değil, paylaşmayı, merhameti ve sorumluluk almayı da öğrettiğini vurguladı. Projenin en önemli kazanımlarından biri olarak öğrencilerin empati kurma yeteneklerinin geliştiği, bireysel çabaların birleştiğinde uzun vadeli etki yaratabildiği belirtildi.

okulun eğitim anlayışı ve öğrenci katkıları:

Okul müdürü Osman Morsünbül, kurum olarak akademik bilginin yanında milli ve manevi değerlere sahip, yardımlaşma ve kardeşlik duygusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmeye önem verdiklerini ifade etti. Morsünbül, sosyal etkinliklerin okul gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ve bu projenin de öğrencilerde dayanışma bilincini güçlendirdiğini söyledi.

Projede yer alan öğrencilerden Burçin Işık ise, öğretmenlerinin fikirlerini önemsemesinden gurur duyduğunu belirtti. Burçin, öğrencilerin topladıkları parayla Arakan'da bir su kuyusu açtırdıklarını, bunun kendilerini mutlu ve gururlu hissettirdiğini söyledi ve Arakan halkının yalnız olmadığını ifade etti.

Okul yönetimi ve proje ekibi, yapılan çalışmanın kısa süreli bir yardım değil, devamlılık taşıyan bir iyilik örneği olmasını hedeflediklerini vurguladı. Öğrencilerin küçük katkılarının birleşerek kilometrelerce uzakta yaşayan insanların hayatına dokunduğu somut bir örnek olarak kayda geçti.

Projenin hem okul içinde bir eğitim aracı hem de ihtiyaç sahibi bir topluluğa yapılan anlamlı bir destek olarak değerlendirilmesi, benzer girişimlerin teşvik edilmesi açısından önem taşıyor. Okul yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini ve öğrencilerin bu deneyimlerle ileride daha büyük işler yapabilecek kapasiteyi geliştireceklerine inandıklarını belirtti.

KAYSERİ’DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN PROJE İLE TOPLANAN...

KAYSERİ’DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN BAŞLATILAN PROJE İLE TOPLANAN BAĞIŞLARLA ARAKAN’DAKİ İNSANLAR İÇİN SU KUYUSU AÇTIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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