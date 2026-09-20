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Kayserili sporcu Esma Nur Yılmaz 62 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu

Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Yetüksporlu Esma Nur Yılmaz 62 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu; Ordu finaline gitti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili sporcu Esma Nur Yılmaz 62 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu

Kayserili sporcu Esma Nur Yılmaz 62 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu

şampiyonanın genel görünümü:

18-20 Eylül tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kayserili sporcular için önemli sonuçlara sahne oldu. Organizasyonda toplam 3 sporcu Kayseri adına finallere katılma hakkı elde etti ve kent takımının turnuvadaki varlığı dikkat çekti.

esma nur yılmaz'ın performansı:

Kayseri Yetükspor Kulübü sporcusu Esma Nur Yılmaz, ilk kez mücadele ettiği 62 kilogram kategorisinde çıktığı maçlarda başarılı bir grafik çizdi. Tatamiye Milli Takım ve Kayseri Yetükspor Antrenörleri Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan gözetiminde çıkan Yılmaz, kazandığı dereceyle Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Bu sonuçla Esma Nur Yılmaz, önümüzdeki etapta yapılacak final müsabakalarına katılma hakkını elde ederek Ordu'daki finallere gitmeye hak kazandı. Kulüp ve antrenör kadrosu, sporcunun hırslı ve istikrarlı başarısını öne çıkardı.

ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCU ESMA NUR YILMAZ, TÜRKİYE 3.&#039;SÜ OLDU.

ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA KAYSERİLİ SPORCU ESMA NUR YILMAZ, TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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