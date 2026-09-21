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Kayserili sporcular Zagreb'de kürsüleri boş bırakmadı

Kayserili sporcular Lİ-Ning Zagreb Youth 2026'da U-11 ve U-13 kategorilerinde birden fazla şampiyonluk ve derece alarak turnuvada üst sıraları domine etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili sporcular Zagreb'de kürsüleri boş bırakmadı

kayserili sporcuların zagreb başarısı:

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Lİ-Ning Zagreb Youth 2026 turnuvasında Kayserili sporcular, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derece ve şampiyonluklarla dikkat çekti. Yarışma boyunca gösterdikleri performansla Türkiye'yi temsil eden sporcular, uluslararası sahnede başarılı bir izlenim bıraktı.

kategoriler ve sonuçlar:

U-11 tek kızlar kategorisinde Zümra Çetintaş şampiyon oldu; Eylül Çerezci ikinci, Asya Duru Ülger ise üçüncü sırayı aldı.

U-11 çift kızlar kategorisinde Zümra Çetintaş ve Eylül Çerezci birlikte şampiyonluğu paylaştı.

U-13 tek kızlar kategorisinde Medine Ecrin Şahin üçüncü olurken, U-13 çift kızlar kategorisinde Ravzanur Coşar & Medine Ecrin Şahin ikinci, Fatma Gül & Ecrin Ela Boyraz üçüncü olarak podyuma çıktı.

Turnuvada sergilediği başarılı performansla öne çıkan Zümra Çetintaş, sadece birden fazla şampiyonluk elde etmekle kalmadı, organizasyon tarafından en iyi sporcu seçilerek özel bir ödüle layık görüldü.

Bu sonuçlar, Kayseri'nin genç sporcu havuzunun uluslararası turnuvalarda rekabetçi olduğunu ve altyapının meyve verdiğini gösteriyor. Elde edilen dereceler, katılımcıların disiplinli çalışmasının ve hazırlık süreçlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi.

HIRVATİSTAN’IN BAŞKENTİ ZAGREB’DE DÜZENLENEN Lİ-NİNG ZAGREB YOUTH 2026 TURNUVASI’NDA MÜCADELE EDEN...

HIRVATİSTAN’IN BAŞKENTİ ZAGREB’DE DÜZENLENEN Lİ-NİNG ZAGREB YOUTH 2026 TURNUVASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİLİ SPORCULAR, FARKLI YAŞ KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYONLUK VE DERECELER ELDE ETTİ. ZÜMRA ÇETİNTAŞ, TURNUVANIN "EN İYİ SPORCUSU" SEÇİLEREK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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