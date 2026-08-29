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Kayserili taekwondocular Karabük'te ANALİG finalinde kürsüye çıktı

Karabük'te düzenlenen ANALİG Türkiye Taekwondo Finali'nde Kaysereli sporcular dikkat çekti: Nisa Beren Erhan altın madalya, Hatice Rana Karakoç bronz aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserili taekwondocular Karabük'te ANALİG finalinde kürsüye çıktı

ANALİG finalinde Kayseri'nin iki ismi öne çıktı

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali, Kayserili sporcuların başarılı sonuçlarıyla tamamlandı. Turnuvada farklı sıkletlerde mücadele eden genç sporcular arasında Nisa Beren Erhan ve Hatice Rana Karakoç öne çıktı.

şampiyonluk: 59 kg yıldız bayanlar

59 kg Yıldız Bayanlar kategorisinde yarışan Nisa Beren Erhan, eleme mücadelelerini başarıyla geçerek finale uzandı ve Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Erhan’ın turnuvadaki performansı, Kayseri adına önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

bronz madalya: 41 kg bayanlar

41 kg Bayanlar kategorisinde mücadele eden Hatice Rana Karakoç ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya kazandı. Karakoç'un elde ettiği üçüncülük, Kayserili ekibin kürsüye çıkmasını sağlayan diğer önemli sonuç oldu.

ANALİG Türkiye Taekwondo Şampiyonası Finali'nde elde edilen bu dereceler, Kayserili sporcuların ülke çapındaki rekabetçi konumunu pekiştirdi. Turnuva, genç sporcuların gelişimi ve gelecekteki ulusal yarışmalara hazırlığı açısından da değer taşıyor.

KARABÜK’TE DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI FİNALİ’NDE...

KARABÜK’TE DÜZENLENEN ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI FİNALİ’NDE KAYSERİLİ SPORCULAR ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI. NİSA BEREN ERHAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLURKEN, HATİCE RANA KARAKOÇ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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