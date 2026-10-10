Kayserililer Mega ile teknoloji rüzgârını yerinde yaşadı

Melikgazi'de teknoloji ve gençlik buluşması:

Melikgazi Belediyesi tarafından Çarşı Melikgazi'de düzenlenen etkinlik, insansı robot Mega'nın gösterisiyle ilgi odağı oldu. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, Teknofest'te dereceye giren gençlere ödül takdimi de yapıldı. Etkinlik, hem tanıtım hem de gençlere yönelik fırsatların vurgulandığı bir platform olarak öne çıktı.

Başkanın vurguları:

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılış konuşmasında gençlere yapılan yatırımlara dikkat çekti. Palancıoğlu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nden geleceğin teknoloji liderlerinin yetişeceğini belirterek, "Yeni Selçuk Bayraktar’lar bizim okulumuzdan yetişecek" ifadesini kullandı. Başkan, ilçede eğitim ve teknoloji alanında yapılan projeleri anlattı ve gençleri üretkenliğe teşvik edeceklerini söyledi.

Konuşmasında Palancıoğlu, belediyenin Teknofest'e verdiği desteğe de işaret etti: "Melikgazi Belediyesi olarak son 4 yıldır Teknofest’e maddi destek veriyoruz. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'daki Teknofest’e gençlerimizi götürdük, inşallah bu tür desteklerimiz devam edecek." Ayrıca teknolojide ilerlemenin önemine vurgu yaparak, Kayseri'nin teknoloji ve robot üretiminde öncü bir il olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da konuşmasında kentte gençlere sunulan imkanların arttığını belirtti. Arısoy, kamu ve yerel yönetimlerin gençlere yönelik kütüphane, sosyal tesis, atölye ve spor tesisleri gibi çok sayıda imkan sağladığını ifade etti. Kaymakam, teknoloji ve bilimin hızla ilerlediğini hatırlatarak gençlerin ilgisini bu alanlara çekmek için imkanların çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Arısoy, Kayserili gençlerin bu desteklerle öne çıkacağını ve sundukları altyapının gençler için büyük fırsat olduğunu vurguladı: "Kayserili vatandaşlarımız birçok imkana sahip ve çok şanslı."

Robot Mega'nın gösterisi:

Konuşmaların ardından sahneye çıkan insansı robot Mega, izleyenleri selamladı ve yerli ile yabancı müzikler eşliğinde dans ederek beğeni topladı. Gösteri sırasında vatandaşlar robotla yakından etkileşime girdi; Mega'nın performansı etkinliğe renk kattı.

Etkinlik, gençlere yönelik motivasyonun artırılması ve yerel düzeyde teknoloji üretimi bilincinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda değerlendirildi. Belediye yetkilileri, gençlerin sadece teknoloji tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olmasını teşvik edecek projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA KAYSERİLİLER; İNSANSI ROBOT 'MEGA'YA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.