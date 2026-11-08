Kayseri'nin dönüşüm haritası 67'nci bültende

Büyük Şehir Bülteni 67’nci sayıyla şehir gündemini aktarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım, proje ve hizmetlerini halka taşıyan Büyük Şehir Bülteninin 67’nci sayısı yenilenen dijital yapısıyla yayımlandı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından kaleme alınan başyazı ile yayımlanan yeni sayı, kentin kısa ve orta vadeli gelişim hedeflerini, tamamlanan ve devam eden çalışmaları bir arada sunuyor.

Ulaşım projeleri ve kent içi erişilebilirlik:

Bültende öne çıkan ilk başlık ulaşım yatırımları oldu. DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşağı ve alt geçit çalışmaları ile Kartal Katlı Kavşağı projesi şehir içi trafiği rahatlatmaya yönelik önemli müdahaleler olarak yer alıyor. Ayrıca Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki gelişmeler de bültende dikkat çeken başlıklar arasında. Bu başlıklar, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendirme hedefinin somut adımlarını gözler önüne seriyor.

Eğitim, kültür ve turizme yönelik hizmetler:

Bültende eğitim alanındaki yatırımlar ile kültür-sanat faaliyetleri de detaylandırıldı. Camikebir’de yürütülen restorasyon çalışmaları tarihî mirası gün yüzüne çıkarırken, kütüphane hizmetleri ve Genç KAYMEK programları öğrenci başarılarına vurgu yapıyor. Turizm dosyasında ise Erciyes’teki dağ kızağı projesi, yüksek irtifa kamp merkezi ve Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu gibi etkinliklerin kentin turizm çeşitliliğine katkısı ele alınıyor.

Çevre, enerji ve kırsal yatırımlar:

Çevreci yatırımlar ve kırsala yönelik hizmetler bültende öne çıkan diğer alanlar. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelere ayrılan 70 milyon TL tutarındaki yol bakım ve onarım programı köy yollarının iyileştirilmesine odaklanıyor. Bunun yanında rüzgâr enerjisi yatırımları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi çalışmaları ve şehir yönetiminde dijital dönüşümü destekleyen CBS Kayseri Mobil Uygulaması gibi projeler de yer aldı.

Başkanın perspektifi ve kent vizyonu:

Başkan Büyükkılıç, başyazısında Kayseri’nin tarihinden aldığı güçle geleceğe yürüdüğünü vurguluyor. Büyükkılıç, belediyenin hedefini hemşehrilerin yaşam kalitesini artırmak ve kenti gelecek nesillere hazırlamak olarak tanımlıyor; bunun için doğru planlama, kararlı irade ve ortak hedef gerektiğini belirtiyor. 67’nci sayının Kayseri’nin değişen çehresini ve büyüyen hedeflerini yansıttığı mesajı bültende öne çıkıyor.

Bültetin yenilenen dijital sürümüne cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla www.kayseri.bel.tr adresinden erişilebiliyor. Yeni sayı, Kayseri’nin gelişim sürecini ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet çalışmalarını takip etmek isteyenler için kapsamlı bir kaynak sunuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YATIRIM, PROJE VE HİZMETLERİNİ KAMUOYUYLA BULUŞTURAN BÜYÜK ŞEHİR BÜLTENİ’NİN 67’NCİ SAYISI YAYIMLANDI