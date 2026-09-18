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Kayseri'nin ekipleri Kartal'da görevde: muhtemel İstanbul depremine hazırlık

Kayseri AFAD, muhtemel İstanbul depremi hazırlığı için Kartal'da 10 akredite arama kurtarma ekibiyle 60 kişilik sahada yol, depo ve yapı stokunu inceledi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:58

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kayseri'nin ekipleri Kartal'da görevde: muhtemel İstanbul depremine hazırlık

Kayseri AFAD Kartal'da saha çalışması yürüttü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, muhtemel İstanbul depremine yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında görevlendirildiği Kartal ilçesinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalara, il genelinden intikal eden 10 akredite arama kurtarma ekibi ile toplam 60 kişilik kadro katıldı.

Saha tespitleri ve kurumlarla işbirliği:

Genç, Kartal'da ekiplerin kamp kurma alanları, ulaşım yolları ile sosyal sorumluluk gerektiren alanları, depoları, aşevlerini ve binaların durumunu yerinde tespit ettiklerini bildirdi. "Kartal ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kamp kuracakları alanları, yolları, oradaki diğer sosyal sorumluluk gerektiren alanları, depoları, aşevlerini, binaların durumlarını ve yapı stokunu ilgili kurumlarla birlikte istişarelerde bulunduk" dedi.

Ekip yapısı ve değerlendirme süreci:

Çalışmalara Kayseri AFAD dışında Turkuaz Arama Kurtarma ekibi, ANDA, YESEVİ, MEB AKUB, Gökbörü, Karayolları ve Kızılay gibi akredite ekipler katıldı. Genç, saha incelemelerinin ardından dönüşte ekiplerle değerlendirme yaptıklarını ve hazırlıkların üst seviyede sürdüğünü söyledi.

Genç, "Bizim için önemli olan her zaman hazır olmaktı. İlimiz hazırlığını üst seviyede devam ettiriyor. Döndükten sonra ekiplerle bir değerlendirme yaptık. Her geçen gün daha iyi duruma gelmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD KAYSERİ İL MÜDÜRÜ RİFAT GENÇ; KAYSERİ’NİN MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLAR...

AFAD KAYSERİ İL MÜDÜRÜ RİFAT GENÇ; KAYSERİ’NİN MUHTEMEL İSTANBUL DEPREMİNE YÖNELİK HAZIRLIKLAR KAPSAMINDA GÖREVLENDİRİLDİĞİ KARTAL İLÇESİNDE SAHA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BELİRTEREK, 10 AKREDİTE ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN OLUŞAN 60 KİŞİLİK EKİPLE İNCELEMELERDE BULUNDUKLARINI SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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