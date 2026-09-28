Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7655 +0,04%
Bist 12.555,11 -2,67%
Altın Gram 6.578,49 -3,32%
EUR/USD 1,1380 -0,11%
Brent Petrol 100,62 +3,26%
--°

Kayseri'nin el emeğini temsil eden ilk Ahi bacısı Servet Halıcı

Modelist Servet Halıcı, Ahilik İl Kutlama Komitesi tarafından Kayseri'nin ilk Ahi Bacısı seçildi; dürüstlük, eğitim ve kadın istihdamına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayseri'nin el emeğini temsil eden ilk Ahi bacısı Servet Halıcı

Kayseri'de bir ilk:

Ahilik İl Kutlama Komitesi, Kayseri'de bu yıl ilk kez Ahi Bacısı seçimi gerçekleştirdi. Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası üyesi olan modelist Servet Halıcı, kentte bu unvana layık görüldü. 35 yıldır konfeksiyon sektöründe olan Halıcı, hem kendi atölyesinde hem de odanın düzenlediği eğitimlerde Ahi kültürünü yaşatıp öğretiyor.

Ahilik, meslek ve eğitim:

Halıcı, Ahiliği "işini hakkıyla ve helalinden yapmak" şeklinde özetliyor. Kendi anlatımıyla, "Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Eğitimime başlayalı 35 yıl oldu. Kayseri Kız Meslek Lisesi giyim bölümünde başladım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi hazır giyim bölümünde devam ettim." Eğitim sonrası bir fabrikada kesim planı hazırlama, bilgisayarda kalıp çıkarma ve serileme bölümlerinde yaklaşık 15 yıl çalıştığını belirten Halıcı, son 15 yıldır da kendi iş yerini yönettiğini ifade etti.

Meslek hayatı boyunca çırak ve öğrenci yetiştirmeye önem veren Halıcı, Ahi kültürünün en temel ilkelerinden birinin dürüst esnaf olmak olduğunu vurguladı: "Ahilik’te dürüst esnaf olmak en önemlisi. İşini hakkıyla helalinden kazanmak ve karşıdaki müşteriyi memnun etmek temeli."

Bayanların çalışma hayatındaki yeri:

Halıcı, kadınların çalışma hayatında daha görünür kılınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terziler Odamızın açtığı gelinlik ve abiye kurslarıyla özellikle dikiş bilen öğrencilere ileri seviye eğitim verdiğini söyleyen Halıcı, "Gelinlik ve abiye dikimini öğretiyorum. Bu onur verici ödülü bana verdikleri için çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Halıcı, kadınlara yönelik tavsiyelerini şöyle özetledi: işlerini özenle, özveriyle ve sabırla yapmaları, helalinden kazanmaları. Seçimin, kentte kadın emeğinin ve mesleki geleneğin birlikte anılmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bu seçim, Ahilik değerlerinin güncel iş hayatına taşınması ve kadınların mesleki eğitimle güçlendirilmesinin sembolik bir adımı olarak yorumlanıyor. Halıcı’nın örneği, hem hizmet kalitesini hem de usta-çırak geleneğini koruma çabasını öne çıkarıyor.

AHİLİK İL KUTLAMA KOMİTESİ TARAFINDAN KAYSERİ’NİN İLK AHİ BACISI SEÇİLEN MODELİST SERVET HALICI...

AHİLİK İL KUTLAMA KOMİTESİ TARAFINDAN KAYSERİ’NİN İLK AHİ BACISI SEÇİLEN MODELİST SERVET HALICI, KADINLARIN DA ÇALIŞMA HAYATININ İÇİNDE DÜŞÜNÜLMESİNE MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "ÖNCELİKLE İŞİMİZDE DÜRÜST OLMAK GEREKİYOR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eski başkanın vedası: Şeyhler'in tanınmış ismi Alaattin Ölmez hayatını kaybetti
images

Mobil sosyal hizmet aracıyla Cizre'de vatandaşlara yerinde destek
images

Sosyal medyadaki 'perişan' paylaşım asılsız çıktı: baba tek dertlerinin kızının...
images

Küçük yaşta kaybettiklerini perukla yeniden veren Asiye Koçuk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memnun kalmayanlara 30 gün koşulsuz iade garantisi veren Vodafone akıllı fiber sistemi

Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi