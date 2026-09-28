Kayseri'nin el emeğini temsil eden ilk Ahi bacısı Servet Halıcı

Kayseri'de bir ilk:

Ahilik İl Kutlama Komitesi, Kayseri'de bu yıl ilk kez Ahi Bacısı seçimi gerçekleştirdi. Terziler ve Konfeksiyoncular İmalatçılar Odası üyesi olan modelist Servet Halıcı, kentte bu unvana layık görüldü. 35 yıldır konfeksiyon sektöründe olan Halıcı, hem kendi atölyesinde hem de odanın düzenlediği eğitimlerde Ahi kültürünü yaşatıp öğretiyor.

Ahilik, meslek ve eğitim:

Halıcı, Ahiliği "işini hakkıyla ve helalinden yapmak" şeklinde özetliyor. Kendi anlatımıyla, "Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Eğitimime başlayalı 35 yıl oldu. Kayseri Kız Meslek Lisesi giyim bölümünde başladım. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi hazır giyim bölümünde devam ettim." Eğitim sonrası bir fabrikada kesim planı hazırlama, bilgisayarda kalıp çıkarma ve serileme bölümlerinde yaklaşık 15 yıl çalıştığını belirten Halıcı, son 15 yıldır da kendi iş yerini yönettiğini ifade etti.

Meslek hayatı boyunca çırak ve öğrenci yetiştirmeye önem veren Halıcı, Ahi kültürünün en temel ilkelerinden birinin dürüst esnaf olmak olduğunu vurguladı: "Ahilik’te dürüst esnaf olmak en önemlisi. İşini hakkıyla helalinden kazanmak ve karşıdaki müşteriyi memnun etmek temeli."

Bayanların çalışma hayatındaki yeri:

Halıcı, kadınların çalışma hayatında daha görünür kılınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terziler Odamızın açtığı gelinlik ve abiye kurslarıyla özellikle dikiş bilen öğrencilere ileri seviye eğitim verdiğini söyleyen Halıcı, "Gelinlik ve abiye dikimini öğretiyorum. Bu onur verici ödülü bana verdikleri için çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Halıcı, kadınlara yönelik tavsiyelerini şöyle özetledi: işlerini özenle, özveriyle ve sabırla yapmaları, helalinden kazanmaları. Seçimin, kentte kadın emeğinin ve mesleki geleneğin birlikte anılmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesi yapıldı.

Bu seçim, Ahilik değerlerinin güncel iş hayatına taşınması ve kadınların mesleki eğitimle güçlendirilmesinin sembolik bir adımı olarak yorumlanıyor. Halıcı’nın örneği, hem hizmet kalitesini hem de usta-çırak geleneğini koruma çabasını öne çıkarıyor.

AHİLİK İL KUTLAMA KOMİTESİ TARAFINDAN KAYSERİ’NİN İLK AHİ BACISI SEÇİLEN MODELİST SERVET HALICI, KADINLARIN DA ÇALIŞMA HAYATININ İÇİNDE DÜŞÜNÜLMESİNE MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "ÖNCELİKLE İŞİMİZDE DÜRÜST OLMAK GEREKİYOR" DEDİ.