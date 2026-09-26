Kayseri’nin gündeminde eğitim, spor ve vali istikrarı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'ye ilişkin değerlendirmelerinde eğitim, spor, yerel etkinlikler ve valilik atamaları konularına vurgu yaptı. Akar, kentin önceliklerinin planlı bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek, ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Eğitimde hedef: okullaşmanın yaygınlaştırılması:

Akar, eğitimde ikili eğitim sisteminden çıkılmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Okulların çağdaş standartlara uygun şekilde geliştirilmesinin bir zaman ve bütçe meselesi olduğuna dikkat çekti ve bu konuda ilgili bakanlıklar ve müdürlüklerle görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Akar, "Okul bizim için olmazsa olmaz. En az diğer illerdeki kadar ve çağdaş ülkelerde ne oluyorsa en az o kadar bizde olması lazım" şeklinde konuştu.

Planlı bir yapı içinde okullaşmanın daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Akar, gecikmelere izin vermemek için takipçi olacaklarını belirtti. Bu kapsamda eğitim yatırımlarının hem nicelik hem de nitelik açısından iyileştirilmesi ve ikili eğitimin sona erdirilmesi önümüzdeki gündem maddeleri arasında sayıldı.

Vali gökmen çiçek’e övgü ve beklenti:

Akar, Vali Gökmen Çiçek için Kayseri'de yaptığı çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi ve Çiçek'in kentle bütünleştiğini söyledi. Akar, Vali Çiçek'in Afyonkarahisar depremi sürecindeki performansına atıfta bulunarak kendisini "bilgili, tecrübeli ve başarılı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Çiçek'in gençlik organizasyonlarında iş insanlarının desteğini alarak olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Akar, Vali Çiçek’in Kayseri’de görevine devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti, ancak bürokrasinin usul ve sürelerine dikkat çekti: "Valiler Kararnamesi için de çalışmalar sürüyor. İnşallah hayırlısı olur." Bu açıklama, yerel yönetim istikrarı ve atama süreçlerine dair beklentiyi ortaya koydu.

Spor ve fuar etkinliklerine destek çağrısı:

Spor alanında Akar, 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor için herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Kulübün Süper Lig'e dönmesinin kent açısından önemine vurgu yapan Akar, "Kayserispor için herkesin dertlenmesi, elini taşın altına koyması lazım" ifadesini kullandı ve Ali Başkan ile yönetimine başarı diledi. Akar, kent içindeki paydaşların kaynak ve destek düzeylerine göre katkı vermesinin beklendiğini ekledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar38 etkinliğini de öven Akar, organizasyonun Kayseri'ye canlılık getirdiğini belirterek, Fuar38'in sürdürülmesi gerektiğini söyledi ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet'i tebrik etti.

Genel olarak Akar'ın açıklamaları, Kayseri'de eğitim yatırımları, spor kulübü destekleri, yerel etkinliklerin sürekliliği ve vali atamalarına dair beklentilerin bir arada yürütülmesi gerektiğini gösteriyor. Akar, bu alanlarda planlı çalışmaların ve ilgili kurumlarla koordinasyonun korunacağını vurguladı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, KAYSERİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "TEMENNİMİZ VALİ GÖKMEN ÇİÇEK’İN KAYSERİ’DE DEVAM ETMESİ" DEDİ.